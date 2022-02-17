«Манчестер Юнайтед» не пытается продлить контракт с Погба и планирует подписать нового полузащитника летом

Погба склоняется к тому, чтобы не подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба склоняется к тому, чтобы не подписывать новый контракт с клубом, сообщает Manchester Evening News 17 февраля.

По информации источника, 28-летний француз чувствует себя более счастливым в «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Ральфе Рангнике.

При этом английский клуб не пытался вернуться к разговору по поводу нового контракта Погба и планирует подписать нового полузащитника во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что для продления соглашения с полузащитником, «МЮ» должен попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал восемь результативных передач в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.