«Астон Вилла» нашла замену Грилишу в «Норвиче»

«Астон Вилла» претендует на полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «львы» планируют подписать 23-летнего англичанина после того, как завершат продажу Джека Грилиша в «Манчестер Сити».

В сезоне-2020/21 Кантвелл провел 34 матча за «Норвич», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.