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«Астон Вилла» нашла замену Грилишу в «Норвиче»

10:26
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«Астон Вилла» претендует на полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «львы» планируют подписать 23-летнего англичанина после того, как завершат продажу Джека Грилиша в «Манчестер Сити».

В сезоне-2020/21 Кантвелл провел 34 матча за «Норвич», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11661/12372607/todd-cantwell-aston-villa-expected-to-pursue-norwich-midfielder-if-jack-grealish-transfer-is-finalised

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Иван Торопцев все материалы автора

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