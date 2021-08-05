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Нуну Эшпириту Санту высказался о ситуации с Кейном, который пропустил несколько тренировок «Тоттенхэма»

10:59
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о ситуации с нападающим «шпор» Харри Кейном, который пропустил несколько тренировок команды.

«Ожидаю, что смогу скоро поговорить с Харри. Пока такой возможности не было. Для начала, нам нужно решить все проблемы между собой, потом мы сможем все рассказать прессе. Не то чтобы я не хочу комментировать ситуацию, просто считаю, что проблема должна обсуждаться исключительно между нами. Давайте пока не будем рассуждать на публике. Попробуем найти решение внутри клуба, достичь наилучшего решения», — приводит Sky Sports слова Нуну.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12372919/harry-kane-nuno-espirito-santo-has-not-spoken-to-tottenham-striker-over-absence-but-expects-talks-soon

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Иван Торопцев все материалы автора

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