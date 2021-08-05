Тухель высказался о возможном переходе Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил вероятность возможного перехода нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

«Я не говорю о футболистках не из моей команды. Лукаку — прекрасный игрок, но он сейчас в «Интере», поэтому не стану говорить о нем. Конечно, многие футболисты хотят перейти в «Челси».



Мы говорим о каких-то игроках, у каждого свое мнение. В итоге мы ставим перед собой задачу пригласить тех футболистов, которые могут нас усилить, что довольно непросто», — цитирует Тухеля Football.London.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Интеру» 120 миллионов евро за бельгийца. Сам Лукаку хотел бы вернуться в лондонский клуб.