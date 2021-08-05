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Тухель высказался о возможном переходе Лукаку в «Челси»

08:50
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил вероятность возможного перехода нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

«Я не говорю о футболистках не из моей команды. Лукаку — прекрасный игрок, но он сейчас в «Интере», поэтому не стану говорить о нем. Конечно, многие футболисты хотят перейти в «Челси».

Мы говорим о каких-то игроках, у каждого свое мнение. В итоге мы ставим перед собой задачу пригласить тех футболистов, которые могут нас усилить, что довольно непросто», — цитирует Тухеля Football.London.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Интеру» 120 миллионов евро за бельгийца. Сам Лукаку хотел бы вернуться в лондонский клуб.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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