Все игроки сборной Аргентины сдали отрицательные тесты на коронавирус
07:42
Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Аргентины сдали ПЦР-тестирование, сообщает официальный Twitter команды.
Все игроки сдали отрицательный тест на коронавирус.
Аргентина после двух матчей Кубка Америки с 4 очками занимает первое место в группе A. Следующий матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 июня против Парагвая.
Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.
#Selecci?nMayor La Delegaci?n @Argentina se realiz? ayer los testeos PCR y todos arrojaron resultados negativos.— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) June 20, 2021
???
Читайте также
Германия вернулась! Роналду продолжает бить рекорды, но героем стал немец Гозенс — он причастен к четырем голам
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю