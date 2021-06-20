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Все игроки сборной Аргентины сдали отрицательные тесты на коронавирус

07:42
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Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Аргентины сдали ПЦР-тестирование, сообщает официальный Twitter команды.

Все игроки сдали отрицательный тест на коронавирус.

Аргентина после двух матчей Кубка Америки с 4 очками занимает первое место в группе A. Следующий матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 июня против Парагвая.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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Сергей Разин все материалы автора
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