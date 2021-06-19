Месси прокомментировал победу над Уругваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче Кубка Америки с национальной командой Уругвая (1:0).

«Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше, чтобы мы оставались твердыми», — написал Месси в Instagram.

Аргентина набрала четыре очка в двух матчах и делит первое место в турнирной таблице группы A с Чили.