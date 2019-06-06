Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар​ не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

27-летний форвард получил травму в первом тайме товарищеского матча против сборной Катара (2:0). В ближайшее время тренерский штаб пентакампеонов определится с заменой Неймару.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.