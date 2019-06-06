Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
27-летний форвард получил травму в первом тайме товарищеского матча против сборной Катара (2:0). В ближайшее время тренерский штаб пентакампеонов определится с заменой Неймару.
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.
Comunicado #SeleçãoBrasileira https://t.co/Btawk86kjr pic.twitter.com/JNcTgkasT3— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 6 июня 2019 г.
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