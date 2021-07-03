Жезус извинился за грубый фол в матче с Чили. Он в прыжке ударил соперника ногой в лицо

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус публично извинился за удаление в матче 1/4 финала Кубка Америки против Чили (1:0). 24-летний бразилец в прыжке шипами в лицо ударил чилийского защитника Эухенио Мену.

«К сожалению, я допустил ошибку, из-за которой команда могла пострадать, но эти ребята снова показали свою силу. Я прошу прощения у своих товарищей по команде, буду учиться на своих ошибках. Я рад услышать, что с Миной все в порядке. Мы с ним уже поговорили на этот счет», — написал Жезус в Twitter.

If you know of a more idiotic foul than Gabriel Jesus's on Eugenio Mena tonight in the Copa America quarter-final then I'd love to see it. #CopaAmerica #BRAxCHI pic.twitter.com/i8MgSuLkJm — Andrew Downie (@adowniebrazil) July 3, 2021

В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии сыграет с Перу. Матч состоится 6 июля, начало встречи — в 2:00 (мск).