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Жезус извинился за грубый фол в матче с Чили. Он в прыжке ударил соперника ногой в лицо

18:50
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Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус публично извинился за удаление в матче 1/4 финала Кубка Америки против Чили (1:0). 24-летний бразилец в прыжке шипами в лицо ударил чилийского защитника Эухенио Мену.

«К сожалению, я допустил ошибку, из-за которой команда могла пострадать, но эти ребята снова показали свою силу. Я прошу прощения у своих товарищей по команде, буду учиться на своих ошибках. Я рад услышать, что с Миной все в порядке. Мы с ним уже поговорили на этот счет», — написал Жезус в Twitter.

В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии сыграет с Перу. Матч состоится 6 июля, начало встречи — в 2:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/gabrieljesus9/status/1411165237919817730

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