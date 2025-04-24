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Сегодня, 01:30

Инсайд из Германии: в Лиге чемпионов отменят овертаймы и поменяют регламент. Но когда конкретно?

В Лиге чемпионов могут отменить дополнительное время и изменить регламент
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP
Разбираемся.

Согласно информации немецкого издания Bild, в УЕФА обсуждают три изменения в регламенте еврокубков сезона-2025/26. Однако введение этих поправок уже в ближайшем сезоне выглядит маловероятным, так как регламент официально утвержден еще 26 февраля.

Отмена дополнительного времени

Bild сообщает, что УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в матчах плей-офф. Вместо двух таймов по 15 минут команды сразу будут исполнять серию пенальти. Главная цель такого шага — снизить нагрузку на футболистов в условиях плотного календаря.

Однако согласно утвержденному регламенту на сезон-2025/26, дополнительное время после ничьей останется в силе:

«В плей-офф, если обе команды забивают одинаковое количество голов за два матча, то по окончании второго проводятся два 15-минутных тайма дополнительного времени. Команда, забившая больше мячей в овертайме, выходит в следующий этап. Если оба клуба отличились одинаковое количество раз, или голов вообще не было, то победитель определяется в серии пенальти», — говорится в утвержденном регламенте.

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Ответный матч на домашнем стадионе для топ-8

Еще одно возможное нововведение — закрепление за клубами, попавшими в топ-8 общего этапа, права проводить ответные матчи четвертьфинала и полуфинала дома. Сейчас такая привилегия есть только в 1/8 финала.

На данный момент места проведения матчей 1/4 и полуфинала определяются жеребьевкой, что может создавать несправедливые ситуации. Например, лондонский «Арсенал» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов занял третье место, но ответный четвертьфинал с «Реалом» проводил в гостях, хотя мадридский клуб в топ-8 не попал. Аналогичная ситуация ждет «Арсенал» и в полуфинале против «ПСЖ»: ответная игра состоится в Париже, несмотря на то, что французский клуб закончил общий этап лишь на 15-й позиции.

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Ограничение встреч клубов из одной страны до четвертьфинала

Также обсуждается возвращение старого правила, запрещающего встречи клубов из одной страны до стадии четвертьфинала. В текущем сезоне Лиги чемпионов состоялись несколько подобных встреч:

  • 1/16 финала: «ПСЖ» — «Брест» (10:0 по сумме двух встреч);

  • 1/8 финала: «Бавария» — «Байер» (5:0), «Реал» — «Атлетико» (победа «Реала» по пенальти).

По мнению Bild, возвращение такого правила повысит зрительский интерес и увеличит привлекательность турнира для телевещателей.

По данным источника, решение по поправкам может быть принято 30 мая в Мюнхене, после чего вопрос вынесут на обсуждение в Исполкоме УЕФА.

Однако повторимся: регламент сезона-2025/26 уже утвержден, поэтому остается неясным, когда конкретно в силу вступят предполагаемые корректировки регламента.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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