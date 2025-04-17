«Барселона» будет задушена Индзаги? Выстоит ли «Арсенал» против Дембеле и Хвичи? В полуфиналах Лиги чемпионов ожидаем огонь

Важные моменты следующей стадии турнира.

В Лиге чемпионов осталось всего четыре клуба: «Арсенал» сыграет против «ПСЖ» (29 апреля и 7 мая), а «Барселона» будет бороться с «Интером» (30 апреля и 6 мая). Кажется, впервые за долгое время ни в одной паре нет явного фаворита, на которого мы готовы поставить все, — эти встречи действительно могут закончиться чем угодно.

«Интер» — «Барселона»: лучшая оборона против лучшей атаки

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Матч, в котором непреодолимая сила встретится с непоколебимой стеной. Смотрите сами: «Интер» словно заколдовал свои ворота, ведь пропустил всего пять мячей в этом розыгрыше ЛЧ. До недавнего времени их было два: три сверху насыпала «Бавария» в упорном четвертьфинальном противостоянии.

Стилистически «Интер» — самый неудобный соперник для «Барселоны». Кажется, что против «Баварии» каталонцы были бы явными фаворитами, но с итальянцами точно будет намного сложнее. Дело не только в оборонительной формации команды Симоне Индзаги, но и в разнице стилей. «Барселона» обожает использовать уже ставшую культовой офсайдную ловушку Флика — и эта тактика может выйти сине-гранатовым боком. Нужна всего лишь одна точная передача, к примеру, от Бареллы и минимальная ошибка высоченной линии обороны, чтобы «Интер» придумал гол. Связка Тюрама и Лаутаро сыгралась так, будто выступает вместе уже лет так десять, они понимают друг друга не то что без слов — даже без зрительного контакта.

Главная сила «Барселоны» — в движении. Де Йонг и Педри контролируют центр поля и создают преимущество, Ямаль отвечает за креатив, остальные работают в основном на рывках. Эта команда прекрасно прессингует и создает столько моментов, что атака не успевает конвертировать их в голы. Причем буквально. У каждого разница между реальными и ожидаемыми мячами отрицательная, то есть каждый в той или иной степени губит достаточно моментов.

Исход полуфинала «Барселона» — «Интер» решат индивидуальные противостояния в центре поля. Работяги Барелла, Чалханоглу и Мхитарян против связки Педри — де Йонг, которую должен приправить восстановившийся Ольмо. Но каталонцам пора поправлять прицел. В последнее время они не то что просели — почти перестали забивать голы. Возможно, просто берегут силы перед ключевыми играми сезона. Но что если это спад и банальная усталость из-за бешеного графика?

Еще один важнейший фактор — готовность к стопроцентной концентрации на 180 (или больше) минут. «Интер» — это совершенно точно команда первых таймов, которая зачастую выдыхается в концовках высокоинтенсивных встреч. Любое секундное замешательство может привести к пропущенному мячу, так что безупречная работа требуется и от Индзаги в плане замен. Ветеранов в команде много, график плотный, нужно проводить ротацию. У «Барселоны» ресурсы тоже на исходе — лишь в мае вернутся Бальде и Касадо, у Рафиньи сводит ноги в концовках матчей.

Кто из тренеров грамотнее подведет команду к матчам полуфиналов, тот и получит серьезное преимущество. По составу «Барселона» кажется сильнее, но также представляется, что если кто-то и может выбить каталонцев из турнира, то как раз такая прагматичная уверенная в себе команда.

«ПСЖ» — «Арсенал»: еще одно супертрио против защиты Артеты

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Кейс «ПСЖ» точно должен стать объектом изучения в спортивной науке — Луис Энрике зимой каким-то образом добавил составу уверенности. Глаза у футболистов засверкали, на игру парижан стало просто приятно смотреть. Нет, «ПСЖ» и до того неплохо выступал — но в чемпионате (где до сих пор ни разу не проиграл), а вот в ЛЧ футбол был унылым и безрезультатным (хотя отметим сложнейшую сетку на общем этапе). Все поменяла победа над «Манчестер Сити», за ним — вынос «Ливерпуля». И вот «ПСЖ» — один из главных фаворитов турнира.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Встреча с «Арсеналом» тоже станет противостоянием двух стилей. Лондонцы строят игру от обороны — выжимают максимум из стандартов («Реал» убедился), умеют контратаковать, но, если нужно, будут симпатично комбинировать. Атака «ПСЖ» строится на максимальной свободе — атакующее трио регулярно меняется друг с другом местами, запутывая оппонентов. Главное — и Дембеле, и Барколя с Хвичей не просто здорово комбинируют и перемещаются, каждый из них способен исполнить момент на индивидуальном мастерстве. А еще быстро прогрессирует 19-летний технарь Дезире Дуэ, за которого прошлым летом заплатили 50 миллионов евро. На руку играет фактор техничной полузащиты: Витинья, Руис и Невеш составили одну из лучших связок в центре поля во всей Европе.

К слову, о полузащите: «Арсенал» во многом передавил и переиграл «Реал» именно за счет контроля в центре поля. Даже возвращение Вальверде с фланга обороны на родную позицию не помогло «сливочным» устроить легендарную ремонтаду. Англичане просто забрали мяч и оставили Мбаппе с Винисиусом практически без подкормки.

Тем интереснее будет узнать, с какой тактикой Артета выйдет на эту игру. «ПСЖ», обладая одним из лучших подборов полузащитников в мире, явно попробует забрать мяч себе. От Эдегора, Партея и Райса потребуются космические объемы черновой работы — предстоит запрессинговать диспетчеров «ПСЖ», не оголяя при этом огромные зоны за спиной. Выиграть схватку в центре «Арсенал» может за счет физических данных — тут лондонцы выше, сильнее и тяжеловеснее.

Усман Дембеле. Фото Reuters

Кстати, обратим внимание на необычную тенденцию: ни у «ПСЖ», ни у «Арсенала» нет ярко выраженного форварда. Парижане оставили попытки оживить Коло Муани и отправили француза в «Ювентус», а команда Артеты пошла на этот шаг после тяжелой травмы Хаверца, которого вообще-то тоже тяжело назвать нападающим. В «ПСЖ» после этого раскрылся Дембеле — француз перебил статистику по ожидаемым голам почти на шесть мячей. Никто в составах обеих команд не может похвастаться такой реализацией, так что «Арсеналу» в первую очередь нужно найти на Усмане кнопку выключения.

Ну и еще забавный момент: «ПСЖ» вновь встречаться с бывшим. В четвертьфинале на «Парк де Пренс» вернулся Унаи Эмери, теперь настала очередь другого баска — Микеля Артеты. У него история отношений с «ПСЖ» поскромнее — провел всего один сезон в качестве футболиста. Но, видать, такой уж город Париж, что в него хочется возвращаться.

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