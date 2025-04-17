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17 апреля, 19:00

В чем секрет успехов «Интера». В Лиге чемпионов команда Индзаги снова наводит на соперников ужас

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты «Интера» празднуют победу в матче «Интер» — «Бавария» (2:2).
Игроки «Интера» празднуют победу в матче «Интер» — «Бавария» (2:2).
Фото Reuters
Впереди еще более жесткая проверка.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Бавария

Предпасхальная неделя выдалась в Милане дождливой. А тут еще и сильный ветер, который стал полноправным участником матча «Интер» — «Бавария». Непогода, из -за которой в четверг в городе закрыли городские парки, в среду вечером принесла удачу хозяевам поля: ничья на «Сан-Сиро» вывела их в полуфинал Лиги чемпионов. Немцы же с особым сожалением прощаются с Лигой чемпионов, финал которой в этом году состоится в Мюнхене.

Леон Горецка, Лаутаро Мартинес, Томас Мюллер и&nbsp;Йозуа Киммих борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo; (2:2).«Интер» Индзаги — самая адаптивная команда в Лиге чемпионов. «Баварию» выбили за счет неожиданного козыря

«Интер» десятый раз в своей истории вышел в полуфинал турнира, который в свое время превратился из Кубка в Лигу чемпионов. Да, у «кузенов» из «Милана» 13 полуфиналов, а у ненавистного болельщикам нерадзурри — 12, зато в последние годы именно «Интер» считается главным героем кальчо. Это будет второй полуфинал команды Индзаги за три последних сезона: Симоне всего лишь второй тренер в 117-летней истории клуба, который дважды вывел команду в эту стадию. Рекордсмен — легендарный Эленио Эррера, в активе которого четыре подряд полуфинала Кубка чемпионов в шестидесятых годах прошлого века.

И еще немного цифр. Поединок против «Баварии» стал уже пятым в апреле для «Интера» в трех разных турнирах. Пройдя немцев, миланский клуб установил рекорд, который ему трудно будет когда-либо побить: девять официальных матчей за месяц! В пяти апрельских встречах у команды Индзаги две победы и три ничьи. А впереди график не легче: в ближайшее воскресенье, на Пасху, «Интер» поедет в гости к «Болонье», затем проведет ответный полуфинал Кубка Италии с «Миланом», сыграет дома с «Ромой», а в последний день месяца сойдется в гостях с «Барселоной». Ураганный ведь апрель получается, так что предпасхальный ветер смотрится в этой истории весьма органично!

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги
Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Вспомним, что перед полуфиналом (и финалом) Лиги чемпионов сезона-2022/23 «Интер» целых 13 лет не забирался столь высоко. После победы в Лиге чемпионов-2010 под руководством Жозе Моуринью (в полуфинале тогда была обыграна... «Барселона») миланский клуб надолго выпал из европейской элиты. Через три года после того знаменательного успеха, когда «Интер» выиграл еще скудетто и Кубок Италии, с миланским клубом расстался его легендарный хозяин Массимо Моратти. С этим уникальным для истории всей Италии персонажем ушла целая эпоха, ну а сам он теперь со стороны радуется достижениям Симоне Индзаги. Моуринью покинул «Интер» тем самым летом 2010 года, а Индзаги возглавил команду в июле 2021-го. За те одиннадцать лет миланский клуб успел сменить дюжину тренеров, а теперь готов еще продлить контракт с тренером.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Баварии&raquo;.«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер

И в этом секрет нынешнего «Интера». Не только в грамотном тренере, но и в огромной степени в стабильности, терпении и профессионализме клубного топ-менеджмента. Недавно назначенный президентом клуба Джузеппе Маротта перешел туда из «Ювентуса» в декабре 2018 года, резко укрепив именно спортивную составляющую в беспокойном хозяйстве. Появление Маротты вывело «Интер» на более качественный уровень управления, где он хорошо ужился с Алессандро Антонелло, который отвечал за всю административную деятельность с 2017 года. Да, два месяца назад Антонелло покинул «Интер» (он может теперь оказаться в «Роме»), но успел вместе с Мароттой заложить крепкий организационный фундамент. На него и опирается Индзаги. В отличие от полного хаоса в «Милане» и потрясений в «Ювентусе», в «Интере» в последние годы царила стабильность именно по части управления клубом, что и принесло свои плоды. Для победы в Лиге чемпионов этого может и не хватить, но в любом случае нынешний период жизни «Интера» не признать ярким просто нельзя.

Впрочем, почивать на лаврах Индзаги точно некогда. В серии А ему наступает на пятки Антонио Конте со своим «Наполи». В ответном матче полуфинала Кубка страны Сержиу Консейсау горит желанием повторить с «Миланом» успех в Суперкубке Италии. Ну а Ханси Флик и его «Барселона» вряд ли считают, что должны уступить «Интеру» дорогу в финал ЛЧ. Так что покой Симоне только снится, а ведь летом пройдет еще и клубный чемпионат мира. Посмотрим, как Индзаги-младший справится со своими задачами, а напоследок заметим, что в следующем сезоне Симоне ждет в серии А встреча со старшим братом Филиппо, который вот-вот официально оформит со своей «Пизой» путевку в высший дивизион.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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