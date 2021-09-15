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«Бавария» снова унизила «Барселону», Миранчук помог «Аталанте» спастись, белорусский судья устроил шоу в Испании

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:00
Томас Мюллер (справа) и Роберт Левандовски празднуют гол в матче «Барселона» — «Бавария» — 0:3 в Барселоне 14 сентября. Фото Reuters
Томас Мюллер (справа) и Роберт Левандовски празднуют гол в матче «Барселона» — «Бавария» — 0:3 в Барселоне 14 сентября. Фото Reuters
Теги:
Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Немецкий каток

Группа Е

«Барселона» — «Бавария» — 0:3 (Мюллер, 34. Левандовски, 56, 85)

Можно менять тренеров, футболистов и президентов, но легендарные для «Баварии» и унизительные для «Барсы» 8:2 еще долго будут витать над этим противостоянием. И когда сине-гранатовых периодически вжимали в штрафную, а Тер Штеген включал режим супермена, многие посетители «Камп Ноу» начинали нервничать. Как выяснилось, не зря, потому что даже отличного вратаря может поставить в тупик рикошет. Во вторник на пути мяча некстати оказался Эрик Гарсия.

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И если ему не повезло, то Мюллера удача любит. В шести матчах против каталонцев у него семь голов и две результативных передачи, и во многом благодаря этому немец продолжает подниматься в рейтинге лучших снайперов Лиги чемпионов. На счету Мюллера уже 49 мячей, а позади остались Златан Ибрагимович и Андрей Шевченко. Хотя это все равно скромные цифры в сравнении с Левандовски, который удвоил счет после попадания Мусиалы в штангу, а в концовке поставил унизительную для соперника точку. Восемнадцать матчей подряд с забитыми мячами и 75 голов в ЛЧ— это высший пилотаж.

У «Барселоны» же красиво смотрелась только специально разработанная к турниру форма, тогда как рассчитывать на что-то без попаданий в створ невозможно. Задача Роналда Кумана в этом турнире — не титул, а для начала хотя бы выход из группы. Достаточно посмотреть на три последних домашних игры сине-гранатовых на этом уровне. После 0:3 от «Ювентуса» и 1:4 от «ПСЖ» получен уже третий удар по амбициям, которые в нынешней экономической ситуации мало чем подкреплены.

«Динамо» К — «Бенфика» — 0:0

В другом матче этой группы в Киев приехала команда, не пустившая в Лигу чемпионов «Спартак». Естественно, сравнения были неизбежны, и команда Мирчи Луческу вполне могла открыть счет. «Бенфику» после штрафного Шапаренко спасли реакция Влаходимоса и перекладина. Киевлян же едва не огорчил нападающий сборной Украины Яремчук, но и тут классно сыграл голкипер.

Самое интересное — это концовка, по ходу которой стадион пережил весь спектр эмоций от безумного восторга до такого же уровня разочарования. На третьей добавленной минуте Гармаш, которого арбитр едва ошибочно не удалил с поля за первую для полузащитника желтую карточку, идеально забросил мяч на рванувшего за спины защитникам Шапаренко. И каким же был шок, когда ВАР зафиксировал офсайд! Но в целом ничья закономерна.

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

1

1

0

0

3-0

3

2. Динамо К

1

0

1

0

0-0

1

3. Бенфика

1

0

1

0

0-0

1

4. Барселона

1

0

0

1

0-3

0

Первая победа Аллегри

Группа Н

«Мальме» — «Ювентус» — 0:3 (Алекс Сандру, 23. Дибала, 45, с пенальти. Мората, 45+1)

Если на табло «Стэмфорд Бридж» к перерыву горели нули, то в Швеции другой фаворит группы отвел душу после провального старта в серии А. Но дело тут не только в разнице в классе, но и в том, что Массимилиано Аллегри выставил близкий к оптимальному состав. Первый же гол соорудили те, кто после южноамериканского отбора на ЧМ-2022 не играл в субботу против «Наполи». Бентанкур вырезал подачу справа, а никогда прежде не забивавший в Лиге чемпионов Алекс Сандру в своем 68-м матче в турнире эффектно нырнул за мячом. Снял же все вопросы относительно исхода игры Мората, за несколько минут до перерыва заработавший пенальти для Дибалы и уже сам красиво перебросивший вратаря. «Старая синьора» наконец-то одержала первую победу в новом сезоне.

«Челси» — «Зенит» — 1:0 (Лукаку, 69). Обзор — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Ювентус

1

1

0

0

3-0

3

2. Челси

1

1

0

0

1-0

3

3. Зенит

1

0

0

1

0-1

0

4. Мальме

1

0

0

1

0-3

0

Триллер в Вильярреале

Группа F

«Вильярреал» — «Аталанта» — 2:2 (Тригерос, 39. Гнуневелд, 73 — Фройлер, 6. Гозенс, 83)

Итальянцы выдали столь мощный старт, что хозяева легко отделались, пропустив только от Фройлера. Однако у команды Унаи Эмери серьезный запас прочности, и к перерыву «подводники» вполне заслуженно отыгрались. А потом и вовсе вышли вперед, и, казалось, все идет к еще одной неудаче «Аталанты». Однако Джан Пьеро Гасперини дал еще один шанс неудачно сыгравшему на выходных Миранчуку, и тот, появившись на поле на 79-й минуте, оказался причастен к спасению бергамасков.

Да, российский полузащитник скорее обрабатывал передачу Иличича, чтобы самому пробить с разворота, а в итоге выступил в роли ассистента сравнявшего счет Гозенса. Сути дела это не меняет, и уже на кураже получившие после удаление Коклена численное преимущество гости едва не вырвали победу. Но ничья — абсолютно закономерный результат.

«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (Нгамале, 66. Сьебатше, 90+5 — Криштиану Роналду, 13). Обзор матча — здесь

И

В

Н

П

М

О

1. Янг Бойз

1

1

0

0

2-1

3

2. Аталанта

1

0

1

0

2-2

1

3. Вильярреал

1

0

1

0

2-2

1

4. Манчестер Юнайтед

1

0

0

1

1-2

0

Безумие в Севилье

Группа G

«Севилья» — «Зальцбург» — 1:1 (Ракитич, 42, с пенальти — Сучич, 21, с пенальти)

Один из самых низкорейтинговых матчей мог потеряться на фоне игры Криштиану Роналду против «Янг Бойз», а итог противостояние молодой австрийской команды с опытнейшей «Севильей» казался очевидным. Вместо этого получилось что-то уникальное. Или сумасшествие, ведь к 37-й минуте белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил в ворота хозяев три пенальти!

Первый из них не реализовал Адеми. Эстафету от него принял Сучич, который успешно использовал первый подход к «точке», но смазал второй. Андалусийцы же оказались не столь расточительны, и Ракитич свой 11-метровый исполнил безупречно. Это был 100-й гол «Севильи» в Лиге чемпионов, но больше подопечным Хулена Лопетеги похвастаться нечем. Их подвел получивший на 50-й минуте вторую желтую карточку Эн-Несири.

«Лилль» — «Вольфсбург» — 0:0

В этой группе в принципе нет фаворитов, что и доказали «доги». Они потеряли несколько героев чемпионского сезона, включая ушедшего в «Ниццу» главного тренера Кристофа Галтье, однако хозяева смотрелись острее, чем начавший сезон с четырех побед «Вольфсбург». У немцев к перерыву не было ни одного удара, а в начале второго тайма они избежали неприятностей только из-за подсказки ВАР. Повтор показал, что по ходу так и не ставшей голевой атаки «Лилля» мяч покинул пределы поля. Если же учесть, что «волки» почти полчаса играли в меньшинстве из-за удаления Брукса, ничья во Франции для них вполне приемлемый результат.

И

В

Н

П

М

О

1. Зальцбург

1

0

1

0

1-1

1

2. Севилья

1

0

1

0

1-1

1

3. Лилль

1

0

1

0

0-0

1

4. Вольфсбург

1

0

1

0

0-0

1

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Андрей Кузичев все материалы автора

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