Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы плохо начали Лигу чемпионов, но должны уметь демонстрировать свою силу даже, когда у нас нет мяча, — цитирует Marca Зидана. — Мы идем на четвертом месте и просто обязаны победить. Будет ли в воротах Рамос? Да, ведь он наш капитан, возможно ему и требуется отдых, но точно не сейчас.

Матч «Реал» — Брюгге" состоится 1 октября в 19.55 по московскому времени.

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