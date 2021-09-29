Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком матча с «Реалом»

Голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.

28-летний грек в этом матче сделал 10 сэйвов. Единственный мяч он пропустил с пенальти.

Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.

После двух туров «Шериф» лидирует в группе D, имея в активе шесть очков. У «Реала» три очка и второе место.