Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком матча с «Реалом»
00:57
Голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.
28-летний грек в этом матче сделал 10 сэйвов. Единственный мяч он пропустил с пенальти.
Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.
После двух туров «Шериф» лидирует в группе D, имея в активе шесть очков. У «Реала» три очка и второе место.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю