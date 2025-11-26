Руни восхитился игрой Кукурельи против «Барселоны»: «Лучшее, что я видел за последнее время»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высоко оценил игру защитника «Челси» Марка Кукурельи в матче с «Барселоной» (3:0) в общем этапе Лиги чемпионов.

«В этом матче Кукурелья преподал лучший урок, как сдержать Ламина Ямаля, какой только можно получить. Кукурелья был просто невероятен, возможно, это лучшая игра левого защитника, что я видел за очень долгое время», — сказал Руни в эфире Amazon Prime.

Кукурелья был признан лучшим игроком матча. «Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.