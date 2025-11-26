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26 ноября 2025, 17:50

«Пафос» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Пафос» и «Монако» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото Global Look Press

«Пафос» на своем поле примет «Монако» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Пафос» — «Монако» можно в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Копенгаген&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кайрат&raquo;, &laquo;Пафос&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 26&nbsp;ноября 2025 года.«Копенгаген» — «Кайрат», «Пафос» — «Монако»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Игра состоится на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр) и начнется в 20.45 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
26 ноября 2025, 20:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
2:2
Монако

В 4-м туре общего этапа ЛЧ команда из Лимассола победила «Вильярреал» со счетом 1:0. Монегаски обыграли «Буде-Глимт» — 1:0.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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