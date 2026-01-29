Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата.

Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра и я в воротах.

Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

26-летний Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» впервые после перелома руки, который он получил в декабре 2025-го в финале Межконтинентального кубка.

В этом сезоне Сафонов провел 5 матчей во всех турнирах, пропустив 4 мяча и дважды сыграв на ноль.

«ПСЖ» набрал 14 очков на общем этапе Лиги чемпионов и занял 11-е место в турнирной таблице. Парижане сыграют в стыковом раунде плей-офф.