«Копенгаген» на своем поле примет «Кайрат» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Копенгаген» — «Кайрат» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и начнется в 20.45 по московскому времени.

В России прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).

В 4-м туре общего этапа ЛЧ копенгагенская команда проиграла «Тоттенхэму» со счетом 0:4. Желто-черные сыграли в безголевую вничью с «Пафосом» — 0:0.

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