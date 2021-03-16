Симеоне заявил, что не видит слабых мест у «Челси»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не видит у «Челси» слабых мест перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонской команды.

«У сегодняшнего «Челси» нет слабых мест. У нас только одна задача — побеждать. Можно начать выигрывать на 84-й или 10-й минуте, все возможно, но главное — навязать свою игру сопернику. Не знаю, что думают о предстоящей игре в «Челси», но я знаю, что мы хотим победы», — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Начало встречи — в 23.00 (мск). В первом матче «Челси» одержал победу со счетом 1:0.