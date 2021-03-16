Симеоне заявил, что не видит слабых мест у «Челси»
20:16
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не видит у «Челси» слабых мест перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонской команды.
«У сегодняшнего «Челси» нет слабых мест. У нас только одна задача — побеждать. Можно начать выигрывать на 84-й или 10-й минуте, все возможно, но главное — навязать свою игру сопернику. Не знаю, что думают о предстоящей игре в «Челси», но я знаю, что мы хотим победы», — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Начало встречи — в 23.00 (мск). В первом матче «Челси» одержал победу со счетом 1:0.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029484--chelsea-vs-atletico/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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