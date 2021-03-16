Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Реал» на своем поле примет «Аталанту». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом сезоне ЛЧ за итальянский клуб дважды выходил на замену в концовках матчей и отметился одним голом.

Следить за матчем «Реал» — «Аталанта» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Аталанта»