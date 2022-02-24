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Сегодня, 14:56

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Петербурге высказался о возможном переносе матча из России

Антон Иванов

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на информацию о возможном переносе матча из России.

«Нет никаких решений и понимания, нет ничего. Будет какое-то решение по поводу финала — сразу объявим его общественности», — сообщил Сорокин.

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации с Украиной.

Матч финала Лиги чемпионов-2021/22 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

Завтра, 25 февраля, УЕФА проведет экстренное заседание по ситуации между Россией и Украиной.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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