Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Петербурге высказался о возможном переносе матча из России

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на информацию о возможном переносе матча из России.

«Нет никаких решений и понимания, нет ничего. Будет какое-то решение по поводу финала — сразу объявим его общественности», — сообщил Сорокин.

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации с Украиной.

Матч финала Лиги чемпионов-2021/22 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

Завтра, 25 февраля, УЕФА проведет экстренное заседание по ситуации между Россией и Украиной.