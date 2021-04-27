Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов

В первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» нападающий мадридцев Карим Бензема отличился на 29-й минуте и догнал по количеству голов в турнире бывшего нападающего испанского клуба Рауля.

В активе 33-летнего Бензема теперь 71 забитый мяч в самом престижном турнире Европы.

Больше, чем француз и Рауль, в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).