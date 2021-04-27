Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов
23:32
В первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» нападающий мадридцев Карим Бензема отличился на 29-й минуте и догнал по количеству голов в турнире бывшего нападающего испанского клуба Рауля.
В активе 33-летнего Бензема теперь 71 забитый мяч в самом престижном турнире Европы.
Больше, чем француз и Рауль, в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю