«Поражение было бы для нас убийственным» Игрок «Локомотива» Игнатьев о ничей с «Атлетико»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в разговоре с «СЭ» отметил, что в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) было тяжело. Также он рад, что красно-зеленым удалось набрать очко.

— Тяжело было, особенно во втором тайме, — признался «СЭ» Владислав Игнатьев. — «Атлетико» практически не давал нам даже выходить в атаки, но мы выстояли. Взяли заслуженное очко, если бы мы опять проиграли — это было бы убийственно для нас. Сколько уже можно было? Вспоминается матч с «Ювентусом», недавняя встреча с «Баварией», когда мы неплохо играли, но в концовках нам немного не хватало. Наконец-то взяли очко с грандом. Надеюсь, продолжим не хуже. (Севастиан Терлецкий)