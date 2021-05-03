Тухель может изменить систему игры «Челси» из-за возвращения Рамоса в состав «Реала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что может изменить систему игры своей команды перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

««Если мы будем играть без нападающего, и Серхио Рамосу будет не с кем бороться, это тоже может быть решением. Я еще не решил.

Для нас это еще одна проблема, потому что Рамос — лидер «Реала» и тот парень, который может найти ответы на множество вопросов, которые мы, надеюсь, им зададим", — цитирует Тухеля The Telegraph

Первая игра между «Реалом» и «Челси» на прошлой неделе завершилась вничью со счетом 1:1.