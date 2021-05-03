Тухель может изменить систему игры «Челси» из-за возвращения Рамоса в состав «Реала»
20:36
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что может изменить систему игры своей команды перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».
««Если мы будем играть без нападающего, и Серхио Рамосу будет не с кем бороться, это тоже может быть решением. Я еще не решил.
Для нас это еще одна проблема, потому что Рамос — лидер «Реала» и тот парень, который может найти ответы на множество вопросов, которые мы, надеюсь, им зададим", — цитирует Тухеля The Telegraph
Первая игра между «Реалом» и «Челси» на прошлой неделе завершилась вничью со счетом 1:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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