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Неймар, Пулишич, Каземиру и Гюндоган претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

01:41
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кристиан Пулишич («Челси»), Каземиру («Реал») и Неймар («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры