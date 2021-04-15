Неймар, Пулишич, Каземиру и Гюндоган претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кристиан Пулишич («Челси»), Каземиру («Реал») и Неймар («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote this week?



? Neymar

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? Casemiro

? ?lkay G?ndo?an#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021