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Начо хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

01:53
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Защитник «Реала» Начо после ничьей с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что его команда отлично сыграла в обороне.

«Ливерпуль» напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне. Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.

Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с «Ливерпулем», но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала", — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

Ливерпуль — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры