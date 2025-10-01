Футбол
1 октября, 05:21

Кукурелья: «Лига чемпионов — это совершенно особенный турнир»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив: мы вновь играем в Лиге чемпионов спустя два долгих и тяжелых сезона. Думаю, свое право быть здесь мы заслужили. Как и победу в этом первом для нас домашнем матче. Старались по полной выкладываться с самого начала игры — для нас этот вечер был особенным.

Каждая игра в Лиге чемпионов — это тяжелая битва. Думаю, сегодня нам пришлось помучиться. Забили лишь однажды, и в конце пришлось всей командой терпеть. Мы остались в меньшинстве, и пришлось сплотиться. Получилось очень хорошо. Конечно же, Лига чемпионов — это совершенно особенный турнир. Слышать гимн перед игрой — событие особенное, ведь в юности ты все это видел по телевизору, а теперь есть возможность сыграть самому. Сегодня все было совершенно по-особенному с великолепной домашней атмосферой и просто прекрасными болельщиками. Три очка заслужены — давайте продолжать», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурельи.

«Челси» с тремя очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бенфика» идет на 30-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Челси» сыграет с «Аяксом» (22 октября), «Бенфика» встретится с «Ньюкаслом» (21 октября).

Источник: Официальный сайт УЕФА
