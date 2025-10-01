Гюндоган назвал, за счет чего «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль»

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это очень приятное чувство, особенно после обидного поражения в первом матче Лиги чемпионов. Мы знали, что против потрясающего «Ливерпуля» будет очень тяжело. Надо было сыграть как одно целое и использовать свои моменты. Именно это мы и сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана.

«Галатасарай» с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 16-й строчке (3 очка).

В 3-м туре «Галатасарай» сыграет с «Буде-Глимтом», «Ливерпуль» встретится с «Айнтрахтом». Оба матча пройдут 22 октября.