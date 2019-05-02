Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил момент Усмана Дембеле, который в концовке неудачно пробил из выгодной позиции.

- Последний момент в игре... Дембеле, конечно, должен был забивать, - цитирует пресс-служба УЕФА Месси. - Тогда на "Энфилде" было бы попроще. Но и 3:0 – блестящий результат. Мы справились со скоростной и атлетичной игрой "Ливерпуля". Конечно, "Барса" не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил. Но мы хорошо сделали свою работу.