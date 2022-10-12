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12 октября, 07:47

Кроос рассказал, как на 95-й минуте сделал голевую передачу на Рюдигера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос после ничьей с «Шахтером» (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов рассказал, о том, как сделал навес на Антонио Рюдигера. Гол немца спас мадридцев от поражения и вывел их в 1/8 финала.

«Я сказал Антонио идти вперед, так как голевые моменты мы создавали с большим трудом. Оставалось всего несколько минут, и нужно было попробовать все возможное. Рюдигер в штрафной очень силен и, конечно же, помог нам. Что касается его травмы, хотелось бы видеть его в лучшем состоянии. Много крови — это выглядело чересчур впечатляюще», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.

Антонио Рюдигер. Защитник «Реала» Рюдигер разбил голову до крови, когда сравнял счет в матче с «Шахтером»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035699--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
Антонио Рюдигер
Тони Кроос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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