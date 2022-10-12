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12 октября, 08:09

Гвардиола объяснил, почему Холанн не вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Алина Савинова
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему нападающий команды Эрлин Холанн провел весь матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0) на скамейке запасных.

«Он закончил игру против «Саутгемптона» таким уставшим и не успел восстановиться. Я думал о сохранении энергии спортсменов. Многие игроки не вышли на старт, потому что они действительно устали», — приводит Mail Daily Sport слова Гвардиолы.

Набрав 10 очков, «Манчестер Сити» лидирует в своей группе (G).

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 13 матчей во всех турнирах за английский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11304965/Pep-Guardiola-insists-not-risk-Erling-Haaland-against-Copenhagen-tired.html
Хосеп Гвардиола
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