Защитник «Реала» Рюдигер разбил голову до крови, когда сравнял счет в матче с «Шахтером»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер стал автором единственного гола своей команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1).
29-летний немец забил на 5-й добавленной минуте встречи. После голевого удара он столкнулся с вратарем донецкой команды и разбил голову до крови. Медикам пришлось выйти на поле для оказания помощи.
«Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.
Новости