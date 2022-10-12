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12 октября, 00:10

Защитник «Реала» Рюдигер разбил голову до крови, когда сравнял счет в матче с «Шахтером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото Reuters

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер стал автором единственного гола своей команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1).

29-летний немец забил на 5-й добавленной минуте встречи. После голевого удара он столкнулся с вратарем донецкой команды и разбил голову до крови. Медикам пришлось выйти на поле для оказания помощи.

«Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.

Антонио Рюдигер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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