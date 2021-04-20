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Все 12 клубов-участников сегодня обсудят роспуск Суперлиги

21:30
Все 12 клубов-участников в ближайшее время обсудят роспуск Суперлиги. Фото Twitter Суперлиги
Все 12 клубов-участников в ближайшее время обсудят роспуск Суперлиги. Фото Twitter Суперлиги
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Все участники Суперлиги сейчас проводят собрание, где обсуждают роспуск проекта, сообщает talkSPORT.

Ранее, 20 апреля, появилась информация, что «Челси» готовит документы для выхода из состава Суперлиги. Примеру лондонцев планируют последовать «Манчестер Сити» и «Атлетико», а также «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

В АПЛ, серии А и ла лиге выступили против создания Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов