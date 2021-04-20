Все 12 клубов-участников сегодня обсудят роспуск Суперлиги

Все участники Суперлиги сейчас проводят собрание, где обсуждают роспуск проекта, сообщает talkSPORT.

Ранее, 20 апреля, появилась информация, что «Челси» готовит документы для выхода из состава Суперлиги. Примеру лондонцев планируют последовать «Манчестер Сити» и «Атлетико», а также «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

В АПЛ, серии А и ла лиге выступили против создания Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.