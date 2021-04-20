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Эд Вудворд уйдет с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед»

22:16
Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT. Он принял решение из-за негативной реакции общества на создание Суперлиги. Вудворд находился на посту с 1 июля 2013 года.

20 апреля появилась информация о том, что 12 клубов-организаторов приняли решение отменить проект Суперлиги.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные, а сами клубы — в национальных турнирах.

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