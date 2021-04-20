Эд Вудворд уйдет с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед»
22:16
Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT. Он принял решение из-за негативной реакции общества на создание Суперлиги. Вудворд находился на посту с 1 июля 2013 года.
20 апреля появилась информация о том, что 12 клубов-организаторов приняли решение отменить проект Суперлиги.
19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные, а сами клубы — в национальных турнирах.
Опрос
проголосовало: 22651Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
31
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю