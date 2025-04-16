Кейн — об ответной игре с «Интером»: «Мы убеждены, что можем все изменить»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от ответного матча против «Интера» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы убеждены, что можем все изменить, хоть в первом матче все и могло сложиться иначе. Не думаю, что «Интер» воспринимает выход в плей-офф как должное, они ожидают борьбы. Мы должны сыграть лучше, чем в первой игре, более хладнокровно. Но это вызов, к которому мы готовы», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

«Бавария» на выезде сыграет с «Интером» в среду, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Мюнхенцы на своем поле уступили миланцам в первой встрече — 1:2. Победитель этой пары сыграет с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.