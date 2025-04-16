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Сегодня, 15:41

Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене

Сергей Ярошенко
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Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене.

«Нам не терпится поделиться энергией на предматчевом шоу финала Лиги чемпионов. Это совершенно новый опыт для нас как группы, и мы будем рады исполнить наши любимые песни из прошлого и настроящего с миллионами зрителей по всему миру», — цитирует представителей группы пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что группа сочинила и записала новый ремикс, сочетающий их культовые риффы с звуками Лиги чемпионов.

Финал турнира сезона-2024/25 состоится 31 мая на «Альянц Арене».

Источник: Сайт УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
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