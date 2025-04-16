Компани — о матче «Баварии» с «Интером»: «Встречаются лучшие команды Италии и Германии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от ответного матча против «Интера» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Все с нетерпением ждут этой игры, это правильно. Лучшая команда Италии против лучшей команды Германии на данный момент. Одни из лучших стадионов. Важно, чтобы мы показали свою лучшую игру.

Такие вечера иногда остаются в истории. У нас есть вера. В конечном итоге нам просто нужно выиграть один матч. Мы всегда играем на победу. Надеюсь, этот вечер станет особенным для нас и наших фанатов. Каждый игрок знает, что поставлено на карту», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

«Бавария» на выезде сыграет с «Интером» в среду, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Мюнхенцы на своем поле уступили миланцам в первой встрече — 1:2. Победитель этой пары сыграет с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.