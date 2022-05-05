Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Реала» (1:3 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов объяснил, за счет чего сопернику удалось выиграть.

«Реал» пошел вперед большими силами. Эдер Милитау, Родригу, Винисиус, Бензема... Все они пошли в штрафную. «Реал» постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своем привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, и это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это", — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.