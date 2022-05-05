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Сегодня, 01:46

Макманаман: «Сити» должен был уверенно побеждать»

Макманаман прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала.

«Сити» должен был уверенно побеждать сегодня. Грилиш упустил два верных момента. «Сити» мог повести 2:0 и даже 3:0, но этого не случилось. Я не видел, как «Реел» может вернуться, пока они не забили», — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034663--real-madrid-vs-man-city/
Стивен Макманаман
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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