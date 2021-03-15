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Гасперини: «Мы хотим побороться с «Реалом»

21:48
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответной игры с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1 — первый матч).

«Мы хотим побороться с «Реалом», поэтому думать об этой игре очень важно. Первый тайм даст понять нам, как сложится баланс матча. Нужно понять, как мы сможем сдержать «Реал» и что сможем предложить. Мы амбициозны, но перед нами серьезный противник.

У нас есть несколько планов, и цель состоит в том, чтобы оставаться в игре как можно дольше. Точно не будем меняться», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 16 марта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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