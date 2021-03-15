Гасперини: «Мы хотим побороться с «Реалом»
21:48
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответной игры с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1 — первый матч).
«Мы хотим побороться с «Реалом», поэтому думать об этой игре очень важно. Первый тайм даст понять нам, как сложится баланс матча. Нужно понять, как мы сможем сдержать «Реал» и что сможем предложить. Мы амбициозны, но перед нами серьезный противник.
У нас есть несколько планов, и цель состоит в том, чтобы оставаться в игре как можно дольше. Точно не будем меняться», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.
Ответная встреча пройдет в Мадриде 16 марта.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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