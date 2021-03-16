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Симеоне рассказал об ожиданиях от матча «Атлетико» с «Челси»

16:38

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первая встреча — 0:1).

«Нас ждет сильный соперник. С момента назначения нового тренера они не проигрывают, отлично выглядят. Завтра нам нужна лишь победа, будем к ней стремиться, мы верим в свои силы», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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