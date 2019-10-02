Дубль Хакими принес «Боруссии» победу над «Славией»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» приехала в гости к «Славии». Команда из Дортмунда победила со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий «Борусии» Ашраф Хакими.

Лига чемпионов

Группа F

«Славия Пр» (Чехия) — «Боруссия Д» (Германия) — 0:2 (0:1)

Голы: Хакими, 35 (0:1). Хакими, 89 (0:2).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Цоуфал, Говорка, Кудела, Боржил, Масопуст (Зелены, 76), Соучек, Шевчик, Станчу (Шкода, 83), Олайинка, Тецл (ван Бюрен, 59).

«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Хакими (Загаду, 90), Хуммельс, Аканджи, Пищек, Санчо (Азар, 74), Дилэйни, Витсель, Брандт (Гетце, 90+2), Рафаэл Геррейру, Ройс.

Предупреждения: Пищек, 22. Шевчик, 45. Говорка, 50.

Судья: Кайперс (Голландия).

2 октября. Прага. Стадион «Синобо».

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