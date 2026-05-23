Энрике: «Для меня Пеп — лучший тренер всех времен»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признался, что считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером всех времен.
«Для меня Пеп — лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев. Из-за того, как он изменил игру. Как он осмелился изменить игру центральных защитников. Все начали его копировать. Очень немногие люди обладают такой способностью. Только избранные», — цитирует Movistar Энрике.
В пятницу, 22 мая, «Манчестер Сити» объявил, что 55-летний испанец этим летом покинет команду. Ранее он тренировал «Барселону» и «Баварию». В тренерской карьере он завоевал с клубами 41 трофей: 20 с «Сити», 14 с каталонцами и 7 с мюнхенцами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Лион
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Труа
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
5
|Ланс
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
6
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
9
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
10
|Брест
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
11
|Ле Ман
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Ренн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Париж
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Лорьян
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Тулуза
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
18
|Осер
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:45
|Лилль – ПСЖ
|2 : 2
|29.08
|18:15
|Страсбур – Ланс
|2 : 1
|29.08
|21:45
|Осер – Анже
|1 : 3
|29.08
|21:45
|Брест – Тулуза
|2 : 2
|29.08
|21:45
|Лорьян – Труа
|1 : 2
|29.08
|21:45
|Лион – Гавр
|1 : 1
|30.08
|16:00
|Париж – Ницца
|- : -
|30.08
|18:15
|Ренн – Ле Ман
|- : -
|30.08
|21:45
|Монако – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|
|
Амин Гуири
Марсель
|2
|
|
Камори Думбия
Брест
|2
|П
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|
|
Фабиан Руис
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Христ Макоссо
Осер
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Фоде Дукуре
Гавр
|2
|0
|2
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