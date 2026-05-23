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Энрике: «Для меня Пеп — лучший тренер всех времен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признался, что считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером всех времен.

«Для меня Пеп — лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев. Из-за того, как он изменил игру. Как он осмелился изменить игру центральных защитников. Все начали его копировать. Очень немногие люди обладают такой способностью. Только избранные», — цитирует Movistar Энрике.

В пятницу, 22 мая, «Манчестер Сити» объявил, что 55-летний испанец этим летом покинет команду. Ранее он тренировал «Барселону» и «Баварию». В тренерской карьере он завоевал с клубами 41 трофей: 20 с «Сити», 14 с каталонцами и 7 с мюнхенцами.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Луис Энрике (тренер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лилль 2 1 1 0 4-2 4
2
 Лион 2 1 1 0 3-1 4
3
 Труа 2 1 1 0 2-1 4
4
 Марсель 1 1 0 0 4-0 3
5
 Ланс 2 1 0 1 6-4 3
6
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
7
 Анже 2 1 0 1 3-3 3
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-5 3
9
 ПСЖ 2 0 2 0 4-4 2
10
 Брест 2 0 2 0 4-4 2
11
 Ле Ман 1 0 1 0 2-2 1
12
 Ренн 1 0 1 0 2-2 1
13
 Ницца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Париж 1 0 1 0 0-0 1
15
 Гавр 2 0 1 1 1-2 1
16
 Лорьян 2 0 1 1 1-2 1
17
 Тулуза 2 0 1 1 2-4 1
18
 Осер 2 0 0 2 3-8 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.08 21:45 Лилль – ПСЖ 2 : 2
29.08 18:15 Страсбур – Ланс 2 : 1
29.08 21:45 Осер – Анже 1 : 3
29.08 21:45 Брест – Тулуза 2 : 2
29.08 21:45 Лорьян – Труа 1 : 2
29.08 21:45 Лион – Гавр 1 : 1
30.08 16:00 Париж – Ницца - : -
30.08 18:15 Ренн – Ле Ман - : -
30.08 21:45 Монако – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 2
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 2
П
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
Фабиан Руис
Фабиан Руис

ПСЖ

 2
И К Ж
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Фоде Дукуре
Фоде Дукуре

Гавр

 2 0 2
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