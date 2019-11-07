«Браво, парни!» Роналду — о победе над «Локомотивом» в ЛЧ
08:10
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в своем Instagram фотографию с игры. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена».
34-летний Роналду вышел с первых минут в составе «Ювентуса» и был заменен на 81-й минуте встречи.
«Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!» — подписал фото Роналду.
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