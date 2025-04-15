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15 апреля, 23:55

«Барселона» уступила дортмундской «Боруссии» в ответном матче, но вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси забивает гол в ворота «Барселоны».
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:1.

У хозяев отличился хет-триком нападающий Серу Гирасси. Единственный мяч гостей на счету защитника «Боруссии» Рами Бенсебаини, который забил в свои ворота.

«Барселона» одержала победу по сумме двух матчей со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала каталонцы встретятся с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч — 1:2).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:1
Барселона
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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