«Барселона» уступила дортмундской «Боруссии» в ответном матче, но вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:1.

У хозяев отличился хет-триком нападающий Серу Гирасси. Единственный мяч гостей на счету защитника «Боруссии» Рами Бенсебаини, который забил в свои ворота.

«Барселона» одержала победу по сумме двух матчей со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала каталонцы встретятся с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч — 1:2).