«ПСЖ» прошел «Астон Виллу» и стал полуфиналистом Лиги чемпионов

«ПСЖ» на выезде проиграл «Астон Вилле» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2:3.

У гостей голы забили Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. У хозяев отметились Юри Тилеманс, Джон Макгин и Езри Конса.

По сумме двух матчей «ПСЖ» победил со счетом 5:4 (первый матч — 3:1 в пользу парижан).

Команда Луиса Энрике вышла в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал «ПСЖ» сыграет с победителем в противостоянии «Реала» и «Арсенала» (первый матч — 3:0 в пользу «канониров»).