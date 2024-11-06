Манди: «Ничья — справедливый результат, учитывая, как складывался матч»

Защитник «Лилля» Аисса Манди прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в матче основной стадии Лиги чемпионов.

«Считаю ничью справедливым результатом. Каждая команда провела по одному хорошему тайму. Мы хорошо начали, повели в счете, хорошо играли в обороне, но пропустили с пенальти. Думаю, ничья — справедливый результат, учитывая, как складывался матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Манди.

«Ювентус» и «Лилль» теперь занимают в турнирной таблице 10-е и 12-е места соответственно, набрав по 7 очков.