Итальяно: «Болонья» не должна была пропускать от «Монако»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Монако» (0:1) в матче основного турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм прошел не очень хорошо, но мы внесли коррективы во втором, и игроки отреагировали превосходно. Результат разочаровал, я считаю, что мы не должны были пропускать. Но в целом, я доволен игрой, мы уступили сильной команде, которая не дает времени для размышлений», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

«Монако» с 10 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. «Болонья» с 1 очком идет на 30-й строчке.