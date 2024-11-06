Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»

Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура Лиги чемпионов.

Шок для Гвардиолы

Рубену Амориму устроили невероятно трогательное прощание перед последним домашним матчем в Лиссабоне, а одну из трибун «Жозе Алваладе» накрыл посвященный тренеру гигантский баннер. По иронии судьбы случилось это в день встречи с «Манчестер Сити», который специалист назвал лучшей командой АПЛ, во главе с лучшим тренером Хосепом Гвардиолой. Тема будущей работы в «МЮ», естественно, всплывала накануне, и пока еще главный тренер «Спортинга» дал привычно остроумный для себя комментарий: «Выводы для меня не важны, потому что они могут быть ошибочны. Если результат будет отрицательным, уровень ожиданий упадет. Если мы выиграем, то кто-то будет думать, что приходит новый Алекс Фергюсон».

И, действительно, какие могут быть параллели, если на «Олд Траффорд» у Аморима будет совсем другая команда? Которая, как минимум, знает, что такое прессинг «горожан». А Морита к такому оказался не готов, и его потеря принесла быстрый гол Фодену. В свою очередь лучший снайпер «львов» Дьекереш, выйдя один на один, самонадеянно попытался перебросить мяч через Эдерсона. Но швед урок выучил, и когда после блестящего паса Жеовани Кенды его рывок пропустил 19-летний Симпсон-Пьюзи, счет сравнялся. Это уже 21-й гол Дьекереша в 17 матчах нынешнего сезона!

22-й он забил с заработанного Тринкау пенальти, причем это была уже вторая результативная атака «Спортинга» за четыре неполных минуты после перерыва. До этого — едва начав с центра поля — хозяева отличились в атаке, по ходу которой Дьекереш оказался теневым героем. Увел за собой защитника во фланг, а под пас Педру Гонсалвеша в штрафную рванул Макси Араухо. Это было впечатляюще, и уровень ожиданий в красной части Манчестера — что бы ни говорил Аморим — точно пошел вверх.

И это было еще не все! Когда Бернарду Силва попал в руку Диоманде, не совладал с нервами Холанн. Его удар с точки едва не сломал перекладину, а Дьекереш после фола Матеуса Нуньеса реализовал и второй 11-метровый. Это первый хет-трик игроков «Спортинга» в главном еврокубке с 1982 года! Зато «Сити» в ЛЧ так уже страдал. Получал по три гола от Месси и Нкунку, а по четыре командных — от «Реала» в 2014-м и «Барселоны» в 2016-м. Да и три поражения подряд случались шесть лет назад, но все равно победа «Спортинга» — откровение дня.

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Слот круче Алонсо

Встреча на «Энфилде» тоже была интересна не только сама по себе, но и в силу тренерской дуэли. Одно время считалось, что «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа планирует сделать ставку на своего бывшего футболиста Хаби Алонсо. Однако испанец, которому прочат роль наследника Карло Анчелотти в «Реале», остался в «Байере», но при этом красные совсем не жалеют о назначении Арне Слота. А бывшего кумира, который выигрывал с мерсисайдцами легендарный стамбульский финал ЛЧ-2004/05, в любом случае встретили как дома.

Хотя это точно не касалось самого матча, где у «Байера» были шансы в первом тайме. Однако после часа игры хозяева отправили леверкузенцев в нокаут дуплетом за три минуты. Сначала — когда Джонс вспорол оборону проникающим пасом — Диас изящно перебросил Градецки. Потом Салах вырезал подачу на голову Гакпо, и ВАР быстро исправил ошибку определившего офсайд лайнсмена. Вторая результативная подача Мо увенчалась еще одним голом Диаса, а в компенсированное время колумбиец и вовсе оформил хет-трик. Прошлый раз его соотечественник делал подобное в ЛЧ 27 лет назад, и Луис — наследник Фаустино Асприльи — не оставил шансов чемпионам Германии. Ну а Слот идет по графику Клоппа и начал свою лигочемпионскую кампанию с четырех побед.

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Рекордсмен Дэвид

«Лилль», который поочередно обыграл «Реал» и «Атлетико», вряд ли мог испугаться «Ювентуса». Если только совсем чуть-чуть и ненадолго, так как гол Влаховича отменили из-за офсайда, а несколько минут спустя уже лучший снайпер «догов» Дэвид отправил мяч в сетку. Канадец сделал то, что должен был, тогда как остальное — заслуга Жегровы, который на своей половине поля вышел из-под чудовищного давления и выдал роскошный пас на ход одноклубнику. Так отличившийся в третьем туре подряд Дэвид превзошел бывшего футболиста ЦСКА Юсуфа Языджы и с 13 мячами стал лучшим бомбардиром «Лилля» в главном еврокубке. Для победы этого, впрочем, не хватило, а Влахович свой гол все же забил, реализовав пенальти.

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Домашняя «Боруссия»

Два представителя Германии провели непростые матчи с противоположными исходами. «Боруссия», которая в этом сезоне испытывает серьезные проблемы на выезде, но выиграла все матчи в Дортмунде, все же взяла свое, промучившись с неуступчивым «Штурмом» до последних минут. Сенсацию отменил вырвавшийся на ударную позицию Мален. Как бы не критиковали Нури Шахина, но он первый тренер, выигравший с Дортмундом семь первых матчей сезона на «Сигнал Идуна Парк».

Ну а «Лейпциг», наоборот, начал за здравие — с гола Баумгартнера после углового. Закончилось же все для «быков» в точном соответствии с поговоркой. Перевернул игру в пользу «Селтика» Кюн, который красиво закрутил мяч в дальнюю «девятку» и потом расстрелял ворота с нескольких метров. И, конечно, важную роль исполнили вратари. Если Шмейхель при счете 2:1 вытащил невероятно сложный удар, то Гулачи не зафиксировал мяч после прострела и отбил его точно на ногу Хатате.

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Каталонский антирекорд

В первых матчах дня на поле вышли две команды с нолем в графе «победы». В итоге ПСВ наконец-то выиграл, создав задел еще в первом тайме, и после каждого гола голландцев «Жироне» было очень обидно. Так, защитник Фламинго отправил мяч в сетку после вброса аута Тиллманом, который, похоже, заступил на поле, и гол не должны были засчитывать. Однако ВАР ошибку судей не исправил, а Тиллман расстроил гостей еще раз — застав вратаря врасплох ударом в ближний угол. Вдобавок ко всему вскоре после начала второго тайма испанцы остались в меньшинстве и не только уступили крупно, но и установили сомнительный рекорд ЛЧ. За четыре тура игроки «Жироны» четыре раза отправили мяч в собственные ворота.

В свою очередь «Слован» после исторического для клуба прорыва в групповой раунд выглядит там мальчиком для битья. Команда Владимира Вайсса в четырех турах трижды проиграла с крупным счетом, но одно дело, когда ты встречаешься с «Манчестер Сити», и совсем другое — с как минимум близким по классу загребским «Динамо». Хорваты, пропустив быстрый гол от лучшего снайпера словаков Стрелеца, выиграли с крупным счетом. Команду явно встряхнула смена тренера после 2:9 от «Баварии», и под началом Ненада Бьелицы она в трех последующих турах набрала семь очков.

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Статистика дня

3 гола забил своим бывшим командам в ЛЧ нападающий «Милана» Мората. Столько же раз это делали Бензема, Шупо-Мотинг и Криштиану Роналду. А вне конкуренции с пятью мячами Ибрагимович.

7-й раз «Реал» проиграл в Лиге/Кубке чемпионов «Милану». Чаще мадридцев на таком уровне огорчали «Бавария» (11 раз) и «Ювентус» (9).

23 матча составила серия «Монако» с пропущенными голами. Прошлый раз они сохраняли ворота на замке 2 ноября 2016 года против ЦСКА (3:0).

85 матчей провел в еврокубках за голландские клубы форвард ПСВ Люк де Йонг. Ветеран установил национальный рекорд, превзойдя показатели Вилли ван де Керкхофа, Данни Блинда и Ника Виргевера.

99-й раз вышел в стартовом составе «Реала» в ЛЧ Модрич. Это клубный рекорд для полузащитников, которым прежде владел завершивший карьеру Тони Кроос.