Акатьева приехала на финал Кубка России не в лучшей форме. Чемпионке «Хрустального» мешают странные правила

Неоднозначные условия по тройному акселю для юниорок.

Фигурное катание. Кубок России. Финал

Девушки. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 71,61

2. Софья Титова — 67,90

3. Алиса Двоеглазова — 66,93

4. Софья Акатьева — 64,55...

10. Вероника Жилина — 59,74

В Саранске продолжается финал Кубка России. Следом за старшими участниками на старт вышли лучшие юниоры России. Пусть полностью состав с недавнего первенства страны снова в Мордовии не собрался, но важные действующие лица на месте. Софья Акатьева, Аделия Петросян и Вероника Жилина выступили с короткими программами, показав полярные результаты. К примеру, далеко не все удалось двукратной победительнице первенства России по юниорам Софье Акатьевой. Она сорвала каскад, а дальше собрать программу помешали своеобразные правила от ISU. Но главная проблема соревновательного дня была в технических сложностях, сорвавших интернет-трансляцию.

Трансляцию сорвали технические сложности в Саранске

«В нашей телестудии не принято говорить во время прокатов, но здесь у меня нет выбора. Придется помочь зрителям и хотя бы словами описать, что происходит на льду», — сказал комментатор Первого канала Александр Гришин. Он оказался в сложной ситуации: картинка из Мордовии сыпалась на глазах, и вместо прыжков и вращений болельщики могли увидеть разве что набор рандомных пикселей. Несколько раз технические специалисты перезагружали систему, но добиться стабильного сигнала так и не удалось. Конечно, с учетом общих проблем с интернетом в последние дни это мало удивляет (а трансляция была исключительно для цифровых систем, в телеэфир финал Кубка России не дают), но менее обидной история не будет в любом случае. Причем сбоила картинка как раз на лидерах или тех девушках, кто собрался и выдал прокат жизни.

Хочется верить, что хотя бы в записи мы сможем оценить их труд, а пока что ориентируемся на данные из официальных протоколов и первичных ощущений. Без сюрпризов не обошлось: по итогам короткой программы лидирует Аделия Петросян. Напомним, что она проиграла на первенстве России прямым конкурентам за место на чемпионате мира среди юниоров. Но турнир перенесли на неопределенное время, так что кто знает. Может, шансы попасть в тройку представителей России у Петросян еще будут. Тем более она в неплохой форме: хорошая и яркая хореография, высокие прыжки и отсутствие даже малейших помарок. Конечно же, набор не самый впечатляющий, но даже для трикселисток по юниорам есть серьезные ограничения, и делать их в короткой нельзя. Хотя и тут есть оговорки. Петросян делает ставку на четверные, в том числе редкий даже для парней риттбергер.

Алиса Двоеглазова — ставка Тутберидзе на 2030 год

Поэтому для Аделии волнительнее будет произвольная, с которой месяц назад здесь же на «Мордовия арене» девушка не справилась. А вот Акатьева в конце января была безупречна, но сохранить форму не получилось. Чтобы претендовать на высокие оценки, Софья идет на небольшую хитрость. Международный союз конькобежцев запрещает юным девушкам делать тройной аксель. Вернее, он требует обязательно исполнять двойной. А вот про каскады в правилах есть пробел — требуется показать два тройных или двойных прыжка. Так как аксель пусть и в три с половиной оборота, но чисто номинально относится к категории тройных, делать его в комбинации с другим прыжком можно. Обычно аксель-тулуп Акатьева исполняет чисто, но в этот раз упала и потеряла сразу много баллов. Софья на промежуточном четвертом месте, правда, паниковать не стоит. Уже завтра квадами она сможет многое отыграть. Тем более отставание от лидирующей Петросян не такое большое, а от Алисы Двоеглазовой и Софьи Титовой и вовсе символическое.

На Двоеглазовой хочется остановиться поподробнее. О ней редко вспоминают, перечисляя таланты «Хрустального», но ребенок уже в 12 лет показывает не по годам зрелое катание и стабильно исполняет элементы ультра-си. Олимпиада-2030 еще не имеет страны-хозяйки, а группа Этери Тутберидзе уже знает, кого туда отправить! До конца этого десятилетия, вероятно, будет выступать и Софья Титова. У нее был очень хороший прокат (судя по оценкам), только мы полноценно насладиться им не смогли из-за интернет-сбоев. Грустно за тех, кто пока занимает места с конца таблицы. Вероника Жилина, Мария Захарова и Наталья Лагутова не из тех, для кого проблема преодолеть отсечку в 70 баллов, но пока что им и за 60 перейти тяжело. Единственное, чего хочется пожелать им, — забыть сегодняшний день и настроиться на произвольную. Ни для кого еще ничего еще не потеряно. У парней вся битва также еще впереди, а предварительно на первом месте Артем Ковалев, который сейчас работает автономно с Александром Волковым.